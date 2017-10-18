В Великом Новгороде появится новый завод по производству трубопроводной арматуры

Новый завод по производству трубопроводной арматуры планируют построить в Северном микрорайоне. Как рассказали накануне на публичных слушаниях, состоявшихся в отделе-центре по работе с населением «Северный», строить новый объект здесь начнут уже в следующем году. Инвестором выступает одно из местных предприятий. Комитетом архитектуры и градостроительства подготовлен проект для рассмотрения городской Думой.

На территории почти в 40 тысяч квадратных метров появится машиностроительное предприятие по производству трубопроводной арматуры. В мэрии спешат уточнить: предприятие будет отвечать всем экологическим нормам. Но это не единственный плюс. «Предприятие по своей программе предполагает использование тех объектов строительства, которые на участке находятся. Тем самым мы получаем для города новую базу, мы получаем для города новые рабочие места со средней заработной платой выше средней заработной платы по городу. И улучшение внешнего облика города», - комментирует Сергей Пенязь, председатель городского комитета по экономике и инвестиционной политике. Что касается рабочих мест, новое предприятие позволит трудоустроиться как минимум 50 новгородцам.

По материалам портала «ВНовгороде»



