АДЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Компания АДЛ расширяет линейку электроприводов линейного типа PSL производства PS Automation и представляет новое исполнение с усилием 30 кН. Электроприводы PSL в исполнениях от 1 кН до 30 кН поставляются в сборе с регулирующими клапанами «Гранрег» тип КМ, Polna тип Z и другим оборудованием. Введение в линейку более мощного исполнения привода позволит применять данные клапаны с предустановленными приводами в системах с высоким давлением. С более подробной информацией о приводах PSL вы можете ознакомиться в каталоге «Регулирующая арматура».

По материалам пресс-службы АДЛ



