ОМК поставила более 12 тыс. тонн трубной продукции в Казахстан

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) сообщает о завершении комплексной поставки труб большого диаметра с антикоррозионным покрытием и соединительных деталей трубопроводов в Республику Казахстан. Общий объем отгруженной продукции превысил 12 тыс. тонн. Заказчиками выступили крупнейшие энергетические компании страны — АО «Казтрансгаз» и АО «Казтрансойл», входящие в состав холдинга АО «НК КазМунайГаз». ОМК поставила трубы диаметром 1220 мм с толщиной стенки 12 мм для строительства самой мощной в Казахстане автоматической газораспределительной станции АГРС-300 в г. Актобе. Также компания изготовила и отгрузила трубы диаметром 1020 мм с толщиной стенки 12 и 14 мм, а также гнутые отводы с наружным антикоррозионным покрытием для первой очереди реконструкции стратегически важного магистрального нефтепровода Узень-Атырау-Самара. Кроме того, ОМК подписала контракт на поставку трубной продукции для второй очереди этого проекта. «Для нашей компании Казахстан и в целом Средняя Азия – интересный и привлекательный рынок, здесь реализуются масштабные амбициозные нефтегазовые проекты. Уверен, заказчики по достоинству оценят ключевые преимущества ОМК, а именно возможность осуществлять комплексные поставки, мировой уровень продукции, эффективную производственную цепочку со сквозным контролем качества, оптимальную ценовую политику, точность и оперативность выполнения заказов», — отметил руководитель коммерческого департамента ОМК Эдуард Степанцов.

По материалам пресс-службы АО «ОМК»



