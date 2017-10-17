Волгограднефтемаш запустил производство теплообменников высокого давления

ОАО «Волгограднефтемаш» приступило к изготовлению теплообменного оборудования для установки гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива по заказу АО «Газпромнефть-ОНПЗ». Данные теплообменники предназначены для нагрева сырья реактора гидроочистки за счет охлаждения продукта реактора депарафинизации и рассчитаны на работу при высоких температурах - около 400°С и давлениях - 11 МПа. Они выполнены из хромомолибденовых теплоустойчивых сталей и имеют специальную конструкцию типа СEU по TEMA - с приварной трубной решеткой и приварной мембраной вместо прокладки для герметизации трубного пространства.

Вес самого крупного теплообменника, состоящего из четырех аппаратов с толщиной стенки 90 мм, составит 255 тонн. Вся партия заказанного оборудования общим весом свыше 400 тонн должна быть изготовлена до конца следующего года.

Сотрудничество между Волгоградским заводом нефтяного машиностроения и Омским нефтеперерабатывающим заводом, начало которому было положено еще в середине прошлого столетия, особенно активизировалось в последние годы, когда компания «Газпром нефть» запустила крупномасштабную модернизацию ОНПЗ. Только за последние два года Волгограднефтемаш отправил в Омск двадцать единиц современного крупногабаритного технологического оборудования, в том числе и уникального.

По материалам пресс-службы «ВНМ»



