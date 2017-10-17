"Росатом", "Роскосмос" и ОДК разработают для "Газпрома" замещающее импорт оборудование

Объединенная двигателестроительная корпорация и две госкорпорации - "Росатом" и "Роскосмос" - разработали совместно с "Газпромом" дорожные карты по стратегическому взаимодействию с целью замещения импортных поставок. Как было заявлено в дни Российской энергетической недели на Петербургском международном газовом форуме, дорожная карта, подписанная между "Газпромом", ГК "Росатом" и Внешэкономбанком, предполагает изготовление опытных образцов оборудования для добычи углеводородов на суше и шельфе, компрессорного, насосного, теплообменного, энергетического оборудования, запасных частей

для газоперекачивающих агрегатов, а также оборудования для производства сжиженного природного газа.

В интересах "Газпрома" российские атомщики займутся разработкой программного обеспечения для обработки и интерпретации данных сейсморазведки и скважинных исследований, геологического моделирования и подсчета запасов. Планируется также создание опытных образцов оборудования для сжижения природного газа, трубопроводной арматуры, насосного, теплообменного и энергетического оборудования, в том числе комплектующих для газоперекачивающих станций.

Дорожная карта с участием ОДК и "Роскосмоса" предполагает разработку отечественных газотурбинных установок широкого диапазона мощности - от 32 МВт, которые в перспективе могут быть применены на производственных объектах газового холдинга, а также газотурбинных электростанций для морских платформ. Кроме того, планируется создание комплектующих для ремонта двигателей, ранее поставленных иностранными производителями. Ученые-ядерщики предложат свое ПО для обработки данных сейсморазведки и скважинных исследований. В момент подписания этих документов было подчеркнуто, что их стратегическая цель - поиск, создание и внедрение современных технологий, оборудования и материалов, в том числе замещающих зарубежные аналоги.

По материалам СМИ



