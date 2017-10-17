«Астима» продолжает расширять линейку оборудования АСТА®

Компания «Астима» сообщает о пополнении линейки оборудования собственного производства «АСТА» новинками. Во-первых, на предприятии налажено производство регуляторов перепада давления АСТА серия Р07/15. Данное устройство предназначено для автоматического поддержания перепада давления на различных участках трубопровода в системах тепло- и водоснабжения. Материал корпуса – серый чугун PN16 с максимальной температурой до 150°С и высокопрочный чугун PN25 с максимальной температурой до 220°С. Условный диаметр DN15-200 мм. Регуляторы перепада давления широко используются в современных системах. Новая модель гармонично дополняет линейку выпускаемых нашей компанией регуляторов давления. С описанием клапана Вы можете ознакомиться здесь.

Во-вторых, компания «Астима» расширяет размерный ряд регулирующих клапанов АСТА Р11. Диапазон типоразмеров увеличен до DN300 мм из серого чугуна с PN16 бар с температурой до 200°С и из высокопрочного чугуна до DN200 PN25 с температурой до 220°С под электрический и пневматический приводы. С обновлённым описанием клапана вы можете ознакомиться здесь.

По материалам пресс-службы ООО «Астима»



