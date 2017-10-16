«Армалит» поучаствовал в съемках телепередач для школьников

В сентябре 2017 года АО «Армалит» приняло участие в создании цикла телевизионных передач по профориентации старшеклассников. Цель передач – повысить интерес будущих студентов к промышленным предприятиям, а также показать актуальность и востребованность рабочих и инженерных профессий. Мероприятие проходило под патронажем Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга и при содействии телекомпании «Петербургское телевидение». В рамках создания телевизионных передач сотрудники Армалита провели несколько открытых уроков в ряде

школ. Кроме того, был организован День открытых дверей на заводе. Для старшеклассников была прочитана лекция об истории предприятия, сегодняшних буднях современного производственного комплекса, перспективах развития, а также общественной жизни. Вслед за этим, сотрудники завода провели тематическую экскурсию по производственным цехам. Ребята смогли понаблюдать за работой сотрудников на производстве и убедились в том, что завод вкладывает большие средства в модернизацию и установку современного оборудования.

АО «Армалит» постоянно и активно работает над повышением престижа рабочих профессий. Ежегодно десятки молодых специалистов проходят практику на Армалите. Помимо этого, для уже работающих на заводе молодых специалистов реализована возможность получения дополнительного образования. В частности, в рамках целевого обучения сотрудники Армалита могут поступить по программам Высшего образования (бакалавриат и магистратура) в Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический университет.

По материалам АО «Армалит»



