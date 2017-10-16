АДЛ ПРЕДСТАВИЛ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ВЫСТАВКЕ «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2017»

С 3 по 6 октября в Санкт-Петербурге проходила международная специализированная выставка «РОС-ГАЗ-ЭКСПО», приуроченная к Петербургскому Международному Газовому Форуму и посвященная достижениям в области строительства, эксплуатации и реконструкции систем распределения и потребления газа. В рамках данной выставки компания АДЛ традиционно продемонстрировала широкую линейку газового оборудования собственного производства, а также впервые представила новинки в линейке стальных шаровых кранов «Бивал»:

· шаровой кран с уменьшенной строительной длиной для систем газоснабжения, газораспределительных установок и пунктов;

· шаровой кран серии КШГ10 по выгодной цене;

· электроизолирующие соединения и шаровый кран в составе с электроизолирующей вставкой для защиты от блуждающих токов, наведенных токов линий электропередачи и других источников электрического тока.

Кроме выставочной части форума продукция АДЛ была также представлена на семинаре-совещании главных инженеров газораспределительных организаций и производителей газового оборудования ООО «Газпром межрегионгаз». В рамках данного семинара-совещания руководитель направления газового оборудования АДЛ Максим Рубанов выступил с докладом «Инновационные решения в запорной арматуре для систем газоснабжения и газораспределения». Подробнее о новинках и линейке газового оборудования АДЛ, представленной на выставке, вы можете узнать, посмотрев видеосюжет.

По материалам пресс-службы АДЛ



