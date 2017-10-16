Danfoss устроил экскурсию для Минстроя России

В конце сентября 2017 года заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис по приглашению посольства Дании в России совершил рабочую поездку в Копенгаген, где ознакомился с современными практиками в сфере формирования комфортной городской среды. Одним из пунктов поездки стала муниципальная коммуна Альбертслунд, где был реализован масштабный проект реновации старого жилого фонда, включающего около двух тысяч типовых двухэтажных домов блокированной застройки 1970-х годов.

Конструкции зданий и инженерные системы физически износились и технически устарели, но дома не сносили, а полностью реконструировали. При этом была проведена замена инженерной инфраструктуры, включая отопительные коммуникации. Теперь управление подачей тепла полностью автоматизировано и осуществляется по принципу погодозависимого регулирования, а горячая вода готовится непосредственно в каждой секции дома индивидуально. По словам мэра коммуны Стиина Критстиансена, в результате плата за тепло и горячее водоснабжение для жителей снизилась примерно на 60%.

«Сегодня такой подход реализуется во всех новостройках в обязательном порядке, а при капитальном ремонте согласовывается с жителями. Кроме того, в данном случае в системе вентиляции используется схема рекуперации тепла, позволяющая значительно сократить его потери в процессе воздухообмена. Пожилая семейная пара показала нам, как при помощи электронного устройства можно самостоятельно задавать наиболее комфортный температурный режим», — поясняет Павел Журавлев, заместитель генерального директора российского подразделения концерна Danfoss A/S, решения которого были положены в основу модернизации системы теплоснабжения зданий коммуны Альбертслунд.

Примечательно, что модернизированный жилой фонд здесь является муниципальной собственностью, а квартиры в нем арендуются на условиях социального найма людьми с невысоким уровнем дохода. Часть затрат на реновацию взяла на себя коммуна, причем в муниципальный бюджет они заложены как невозвратные средства. Другую часть несут жители, которые выплачивают свою долю в рассрочку, внося платежи ежемесячно, в составе арендной платы. Причем решение о перечне и об объеме работ в рамках

реновации принималось при непосредственном участии жителей, самостоятельно определивших размер суммы, которую они готовы ежемесячно платить за повышение комфорта проживания.

Как отметил Андрей Чибис, датский опыт реновации жилого фонда может быть очень полезен при реализации программ энергоэффективного капитального ремонта в России.

Помимо Альбертслунда, заместитель министра посетил районы Эрестад и Нёрребро, где были реализованы инновационные концепции развития городской среды и социальной интеграции. Так, в Эрестаде кварталы спланированы таким образом, что в рамках единого пространства соседствуют различные категории застройки: общежития для студентов, дома престарелых, социальное жилье и жилье для небогатых собственников, а также дома премиум-класса, стоимость квадратного метра в которых около 2,5 млн рублей (в пересчете). Согласно концепции застройки района, между его зданиями не существует никаких разграничительных барьеров, все обитатели квартала живут в едином общественном пространстве, пользуются общей социальной инфраструктурой и не паркуют автомобили во дворах.

Не менее интересен опыт района, где по схожему принципу были интегрированы в общую городскую среду представители различных этнических групп. По мнению датских градостроителей, это способствует более эффективной взаимной адаптации представителей различных культур и позволяет предотвратить появление в городах очагов социальной напряженности.

Также в рамках визита состоялась рабочая встреча заместителя министра с руководством Danfoss A/S, в ходе которой обсуждался опыт реализации проектов по повышению энергетической эффективности при модернизации жилого фонда и формировании комфортной городской среды, а также возможности их адаптации для применения в российских условиях.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



