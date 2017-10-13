Новинки для газовой отрасли были представлены на ПМГФ

3–6 октября в «Экспофоруме» прошел VII Петербургский международный газовый форум. Экспоненты продемонстрировали на выставке новую продукцию и оборудование для газового комплекса.

Инновационно-промышленная группа «Сервиссофт» (ServiceSoft) из Тулы представляет системы контроля загазованности переходов. Компания занимается телеметрией более 10 лет, имеет собственный производственный комплекс и предлагает заказчику готовые решения, круглосуточное сервисное обслуживание и гарантию на оборудование.

Антивандальная система «LD БЛОК» – еще одна новинка выставки ПМГФ, созданная группой компаний LD (Челябинск). «LD БЛОК» предназначена для предотвращения несанкционированного изменения положения шаровой пробки, что позволяет оставлять кран газопровода на открытом воздухе без специальных защитных кожухов, а приобретают ее российские газораспределительные организации. «Наша система, надежно блокируя доступ к органу управления краном, имеет возможность пломбировки, и, главное, изделие можно приобрести отдельно и установить на горловину серийного шарового крана LD вместо рукоятки», – говорит директор по маркетингу ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» («LD Трубопроводная арматура») Артем Сотников.

Руководитель продуктового направления «Функциональное оборудование» ООО «НПП Элемер» Владимир Асатуров рассказал, что на заводе компании в Зеленограде идет полный цикл производства от научно-технического центра до реализации готовых изделий, создается полная линейка средств автоматизации технологических процессов. На выставке «Элемер» демонстрирует новинки для нефтегазовой отрасли, большая часть которых разрабатывалась по техническим требованиям структур «Газрома». Это датчики давления, датчики температуры с соответствующими сертификатами, в том числе по взрывозащищенности. Новое направление компании – расходомеры, уровнемеры. Кроме того, компания «Элемер» аккредитована на право поверки выпускаемой продукции и является второй частной компанией в мире, у которой есть собственный эталон температуры.

Руслан Ямалиев из уфимской компании «ИДС Технологии» представляет беспилотный летательный аппарат IDS-4 для мониторинга протяженных объектов. Беспилотник может пролететь автономно до 800 км и поднять до 8 кг полезной нагрузки. Может комплектоваться спектральными камерами, тепловизором, видео- и фотокамерой, оборудованием по газовому анализу. «Аппарат помогает оценить линейные части магистралей, исследовать трубопровод на врезки, посмотреть экологическое состояние, вырубку деревьев или проконтролировать субподрядные организации. Можно смотреть состояние труб: утечки, потери», – отмечает Р. Ямалиев. По сравнению с аналогами IDS-4 полностью роботизирован, взлетает и садится самостоятельно, и может быть полезен как собственникам газопроводов, так и компаниям, оказывающим услуги мониторинга.

«Восточная Арматурная Компания» («ВАРК»), в которую входят «ИДС Технологии», работает в Благовещенске и является одним из ведущих российских производителей запорной трубопроводной арматуры. «Варк» впервые участвует в ПМГФ и демонстрирует новый регулирующий клапан диаметром 100 мм. Оборудование производится в рамках импортозамещения и открывает новую серию клапанов, регулирующих давление и среду. Компания готова предложить «Газпрому» все свои новые изделия.

По материалам пресс-службы ПМГФ



