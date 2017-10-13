Среднеуральская ГРЭС высоко оценила работу ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»

Директор филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» Дмитрий Иванович Казарин высоко оценивает результаты работы персонала предприятия группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» при выполнении работ по проекту «Реконструкция шинопровода 6 кВ РТСН-1», проведенного в августе 2017 года. В благодарственном письме обращается внимание на профессионализм, качество и соблюдение сроков при выполнении работ сотрудниками ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация». Также отмечается, что в результате проведенных работ выполнена задача обеспечения надежности электроснабжения КРУ-6 кВ филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия». ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» и «Среднеуральская ГРЭС» связывают давние партнерские отношения. Продукция производства ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» уже много лет успешно эксплуатируется на станции. ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» надеется на дальнейшее развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества со «Среднеуральской ГРЭС» и другими филиалами ПАО «Энел Россия».

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



