«ГУСАР» предупреждает об аферистах

Сегодня рынок трубопроводной арматуры в буквальном смысле наводнен подделками. Прикрываясь именами известных брендов, некоторые производители пытаются вести нечестную торговлю: производят подделки, которые уступают оригиналам по своим эксплуатационным характеристикам, что во многих случаях приводит к серьезным авариям. Гусевский арматурный завод «Гусар» тоже не стал исключением: подделки его продукции все чаще стали появляться на рынке запорной арматуры. Существует и другой вид мошенничества. В интернете. Так, в сети появился сайт http://gusar.nt-rt.ru/, который при отсутствии каких-либо законных оснований и договоренностей с предприятием использует бренд завода «Гусар» и его дочерней компании «Гусар Новые Технологии», копирует корпоративный стиль и от имени ГК «Новые Технологии» предлагает приобрести запорно-регулирующую арматуру ООО «Гусар». «В сложившейся ситуации заявляем, что единственный официальный сайт группы компаний «Гусар» — www.gusarm.ru. Все остальные варианты, существующие в Интернете, — незаконные сайты, с которыми мы будем бороться», – заявляют в пресс-службе компании.

«Мы обратились с официальным письмом к владельцам сайта http://gusar.nt-rt.ru/. Ответа не последовало. В связи с этим принято решение направить заявление в суд о рассмотрении вопроса о применении обеспечительных мер в виде закрытия страницы, — комментирует начальник юридического отдела ООО «Гусар» Екатерина Орлова. — При удовлетворении судом заявления, соответствующие документы будут направлены в Роскомнадзор». Пресс-служба завода «Гусар» напоминает: «Работать нужно напрямую с производителем продукции или его официальными представителями, которые смогут подтвердить это Сертификатом. Список официальных представителей «Гусара» находится на нашем сайте в разделе www.gusarm.ru/about/dealers/». В случае возникших сомнений в подлинности приобретенной продукции под брендом «Гусар», а также обо всех выявленных случаях контрафакта, пишите нам на электронный адрес mail@gusarm.ru, или в соцсети.

По материалам пресс-службы ООО «ГУСАР»



