НПП «ТЭК» рассказала об участии в «РОС-ГАЗ-ЭКСПО»

В начале октября произошло одно из самых значимых событий в газовой отрасли – состоялся Петербургский Международный Газовый Форум. НПП «ТЭК» не мог остаться в стороне и принял участие в выставке «РОС-ГАЗ-ЭКСПО», которая каждый год проходит в рамках Форума. Новинки 2017 года от «Томской электронной компании» во всей красе были представлены на стенде. Сразу на входе посетителей встречала инсталляция, являющая собой макет газопровода с реальным оборудованием на нем. На двух клапанах Партнёров НПП «ТЭК» ЗАО «ДС КОНТРОЛЗ» расположились электроприводы РэмТЭК: в малогабаритном исполнении и 81-ой модификации, с боковым расположением блока. Но главной особенностью инсталляции было то, что оба электропривода РэмТЭК были подключены к главной новинке этого года – энергонакопителям НАРЫМ. Для демонстрации возможностей НАРЫМа инсталляцию специально отключали от электричества. Каждый посетитель видел, что несмотря на отсутствие электроэнергии, электроприводы РэмТЭК продолжили свою работу как ни в чем не бывало, получая энергию от энергонакопителей НАРЫМ. Также в инсталляции была показана возможность работы энергонакопителя НАРЫМ от альтернативных источников энергии, например, от солнечных батарей.

С другой стороны стенда можно было увидеть отдельный демонстрационный стенд, посвященный газоанализаторам ИДК и ГСМ. На нём были представлены хорошо зарекомендовавшие себя среди Заказчиков НПП «ТЭК» ГСМ-05 и ИДК-09. Но главной звездой этого стенда была еще одна новинка - газоанализатор ИДК-10, представленный как в алюминиевом корпусе, так и в корпусе из нержавеющей стали. Оснащенные оптическим инфракрасным или термокаталитическим сенсором, ИДК-10 вызвали большой интерес у посетителей Газового Форума.

А для тех, кому этих новинок было мало, НПП «ТЭК» привез электропривод РэмТЭК в самом новом исполнении – морском. Представленное на кране ООО «САМАРАВОЛГОМАШ» морское исполнение блистало на стенде, показывая всем посетителям, что для «Томской электронной компании» нет никаких преград, и любая модификация электроприводов будет по зубам.

Возможности НПП «ТЭК» можно было увидеть не только на стенде компании, но и на стендах других участников выставки. Посетители могли увидеть электроприводы РэмТЭК на стендах ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» и на стенде импортозамещения ПАО «Газпром» на клапане ПНФ ЛГ Автоматика. Приятно, когда Заказчики не только покупают нашу продукцию, но и демонстрируют в первых рядах всем посетителям, что они ее используют.

По итогам прошедшего Газового Форума можно сказать одно – последние новинки «Томской электронной компании» не только интересны потенциальным и реальным Заказчикам, но и действительно актуальны и необходимы. Качество, надежность и большое количество вариаций исполнений продукции для различных целей Заказчика – вот что позволяет НПП «ТЭК» который год быть среди лидеров в области интеллектуального машиностроения. И заинтересованность посетителей продукцией НПП «ТЭК» на Петербургском Международном Газовом Форуме это подтвердило.

По материалам пресс-службы НПП «ТЭК»



