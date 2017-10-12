ЧТПЗ впервые поставит ТБД в Румынию

Группа ЧТПЗ впервые поставит трубы большого диаметра (ТБД) крупнейшей нефтяной компании в Центральной Европе OMV. Заказ включает 850 тонн труб диаметром 508 мм с толщиной стенки 14,2 мм с трехслойным полиэтиленовым покрытием и 1620 тонн труб с толщиной стенки 11 мм. ТБД изготовят в цехе "Высота 239" Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в Группу ЧТПЗ).

Трубы будут использоваться для ремонта существующего и строительства нового газопровода OMV в Румынии. Особенность заказа состоит в сжатых сроках производства и поставки продукции. По условиям контракта, заключенного в сентябре, Группа ЧТПЗ осуществит отгрузку первой партии труб уже в октябре 2017 года. Для оперативной поставки ТБД компания разработала мультимодальную логистическую схему, предполагающую использование железнодорожного, морского и автотранспорта.

Группа ЧТПЗ выиграла тендер, предложив австрийской компании OMV оперативно произвести продукцию, соответствующую всем предъявленным требованиям. Победа в конкурентной борьбе с европейскими производителями в очередной раз подчеркивает высокое качество нашей продукции и ее востребованность не только на внутреннем рынке, но и за рубежом, - комментирует коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



