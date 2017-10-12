«Данфосс» проведет вебинар по индивидуальному учету тепловой энергии

24 октября 2017 г. в 10.00 по московскому времени состоится вебинар «Индивидуальный учет тепловой энергии в вертикальных системах отопления». Инженеры компании представят разработки, востребованные при проведении капитального ремонта, а также при массовом жилищном строительстве. Руководитель направления «Распределители INDIV» Игорь Дякин сделает краткий обзор по поквартирному учету в многоквартирных домах с вертикальными системами отопления. Участники смогут оценить возможности и преимущества разработки «Данфосс» на основе применения распределителей. В практическом разделе будут продемонстрированы способы монтажа устройств на отопительные приборы и организация сбора данных.

Никитина Светлана, ведущий специалист по индивидуальному учету тепла, расскажет всё о законодательной базе и ведении расчетов по распределителям. Среди регламентирующих документов - ФЗ 261 «Об энергосбережении», СП 60.13330 – 2012 «Отопление, вентиляция, кондиционирование», постановление Правительства РФ №354 «О правилах предоставления коммунальных услуг гражданам».

Участники смогут задавать вопросы ведущим в режиме онлайн и общаться между собой в специальном чате. Также будут прокомментированы часто повторяющиеся вопросы от служб эксплуатации и управляющих компаний. Общее представление о разработке «Данфосс» даст мультипликационный видеоролик об индивидуальном учете, ссылка на который размещена на сайте компании.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



