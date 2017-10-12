В Перми наградили ООО «Синергия — Лидер»

Администрация Перми подвела итоги ежегодного конкурса «Лучшее предприятие города по эффективности производства и решению социальных вопросов». Такие соревнования призваны стимулировать рост промышленного производства предприятий, способствовать повышению их инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности. В этом году победителями стали 22 крупных предприятия Перми, которые не только достигли высоких производственных показателей, но и приняли активное участие в решении общегородских вопросов. Отбор проводила специально созданная конкурсная комиссия.

Как сообщили в городском департаменте экономики и промышленной политики, в этом году конкурс проводился по 14 номинациям, предприятия оценивались в группах по численности коллектива: до 100 человек, от 100 до 500, от 500 до 2500, свыше 2500 человек. Зачет проводился по номинациям, которые отражают виды экономической деятельности промышленного производства, наиболее распространенные на территории города.

Церемония награждения состоялась на одном из предприятий-победителей конкурса — АО «Пермский завод «Машиностроитель». В ней приняли участие глава Перми Дмитрий Самойлов, его первый заместитель Виктор Агеев, представители профсоюзов, а также руководители крупных предприятий города.

Одним из победителей в группе 2 — с числом работающих от 101 до 500 человек – стало ООО «Синергия — Лидер» — в номинации «Производство машин и оборудования (в том числе транспортных средств, двигателей и турбин, трубопроводной арматуры, станков, оборудования специального назначения)». Также в число победителей вошли АО «Пермский научно—исследовательский технологический институт» — в номинации «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (в том числе металлических конструкций,

резервуаров, котлов, кузнечно —прессовых изделий)», АО «Пермский завод «Машиностроитель» — в номинации «Производство машин и оборудования (в том числе транспортных средств, двигателей и турбин, трубопроводной арматуры, станков, оборудования специального назначения)».

По материалам портала Newsko



