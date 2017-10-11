Новейшие изделия «Данфосс» включены в систему АСКУЭ «Ресурс»

Ультразвуковые теплосчетчики SonoSafe 10 и Sonoselect 10 рекомендованы для использования в системе АСКУЭ «Ресурс». Данное решение служит для удаленного автоматизированного получения показаний с приборов учета ресурсов – тепла, воды, газа, электричества и включено в единый реестр российских программ.

Приборы нового поколения «Данфосс» обеспечивают индивидуальный учет потребления тепловой энергии. Конфигурирование устройств под конкретное применение и широкий набор опций обеспечивают совместимость с любыми российскими системами теплоснабжения, а также

интеграцию в различные решения по диспетчеризации. SonoSafe/SonoSelect комплектуются встроенными коммуникационными модулями M-bus, RS 485, OMS 868,95 МГц или модулем импульсного входа и выхода. Тестирование при монтаже и диагностика в процессе эксплуатации осуществляется с помощью беспроводной оптической Bluetooth-головки и бесплатного программного обеспечения SonoApp. Метрологическая точность соответствует «классу 2» (ЕН 1434). Межповерочный интервал - 6 лет.

Функционал SonoSafe 10 и Sonoselect 10 позволяет контролировать доступ на физическом и программном уровне, фиксировать несанкционированное вмешательство и извещать об этом. Все события фиксируются в специальном журнале с отметками времени. Данные учета хранятся 24 месяца. Заменяемая литиевая батарея имеет срок службы до 17 лет.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



