НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» примет участие в выставке «Нефть. Газ. Энерго. Химия. Экология. Промышленная безопасность 2017»

Специалисты научно-производственного объединения «ГАКС-АРМСЕРВИС» приглашают вас посетить стенд на 16-ой международной специализированной выставке «Нефть. Газ. Энерго. Химия. Экология. Промышленная безопасность 2017». Международная специализированная выставка «Нефть. Газ. Энерго. Химия. Экология. Промышленная безопасность 2017» пройдет 18 - 20 октября 2017 года в Республике Татарстан по адресу: г. Альметьевск, ул. Белоглазова, стр. 62а, ДЮСШ по футболу. Стенд НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» - №G8.

Вашему вниманию будет представлена презентация вертикально-расточного станка из модельного ряда ГАКС-Л-7, разработанного нами в рамках программы импортозамещения, а также представлены следующие образцы нашего оборудования:

1. Стенд испытательный ГАКС-И-1-10/400С, предназначенный для пневматических и гидравлических испытаний трубопроводной арматуры.

3. Пневмоуправляемая насосная станция ГАКС-Д-5-50/24Р, предназначенная для создания и автоматического поддержания давления жидких сред в широком диапазоне использования.

4. Система измерительная регистрирующая «СЕЙТРОНИК СИР-ПГ-300», предназначенная для определения показателей качества трубопроводной арматуры при гидравлических и пневматических испытаниях.

5. Станок вырезки отверстий ГАКС-В-25/32Р, предназначенный для врезки отводов через шаровой кран в действующий трубопровод, находящийся под давлением транспортируемой среды с сохранением герметичности при врезке.

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»



