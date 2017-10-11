«ПромАрм» сообщил о пополнении номенклатуры затворов

Ассортимент дисковых поворотных затворов, имеющихся в наличии на складе ООО «ПромАрм» пополнила серия затворов ПА 200. Благодаря футерованному диску и корпусу они могут применяться в промышленности с повышенной стойкостью к агрессивным средам, где температура рабочей среды не превышает +200С. 100%-покрытие фторопластом проточной части корпуса и диска затвора полностью исключает контакт рабочей среды с материалами основных деталей. В наличии имеются диаметры до 400 мм.

По материалам пресс-службы ООО «ПромАрм»



