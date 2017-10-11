Hawle выпустил видео о настройке клапана Cla-Val

Данный видеоролик был подготовлен отделением Cla-Val в США и предоставляет информацию о стандартных процедурах настройки редукционного клапана Cla-Val 90-01 перед его вводом в эксплуатацию. Информация о процедурах настройки распространяется на новые клапаны или клапаны после обслуживания или модификации. Посмотреть ролик можно на сайте компании или по прямой ссылке на YouTube . Также компания предлагает посмотреть видео, в котором рассказывается об основных проблемах, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации и стандартных методах по их решению.

С 1936 года Cla-Val является ведущим производителем автоматических регулирующих клапанов для следующих отраслей: водоснабжение, легкая и тяжелая промышленность, пожаротушение, авиационные заправки, судостроение. В 1940 году компания Cla-Val изобрела первый в мире регулирующий клапан и оформила на него патент.

По материалам пресс-службы ООО «Хавле Севком»



