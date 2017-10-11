VALTEC ИНФОРМИРУЕТ О МАРКИРОВКЕ ШАРОВЫХ КРАНОВ

В последнее время в компанию поступают вопросы по поводу того, что в продаже находятся шаровые краны VALTEC как с маркировкой CE, так и EAC. Как сообщают в VALTEC, оба знака корректны, и отличие в них не является признаком подделки изделий. Краны со знаками CE и EAC полностью идентичны по конструкции и используемым материалам, на них распространяются все гарантийные обязательства, а изменение маркировки связано исключительно с актуальными требованиями к сертификатам продукции. Обе аббревиатуры говорят о соответствии выпускаемого товара конкретным национальным требованиям. CE – знак соответствия требованиям Европейского Союза, он наносился на краны VALTEC до 2015 года. На кранах VALTEС, производимых с 2015 года, стоит маркировка EAC – знак соответствия техническим регламентам Таможенного союза ЕАЭС. В данный момент переход на знак EAC не завершен полностью, и на прилавках все еще можно встретить шаровые краны с двумя видами маркировки.

По материалам пресс-службы VALTEC