Конгресс «Энергоэффективность. XXI век» получает поддержку административных и властных структур

В адрес участников конгресса продолжают поступать официальные приветствия от ряда административных и властных структур, а также профильных организаций.

В частности, в Оргкомитет XIII Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» поступило приветственное письмо за подписью депутата Госдумы РФ, руководителя секции по законодательному регулированию энергоэффективности Экспертного совета комитета ГД по энергетике Виктора Зубарева, в котором Виктор Владиславович обозначает основные направления деятельности по продвижению России по пути повышения энергоэффективности и выражает уверенность в возможностях конгресса выработать грамотные решения по вопросам, связанным с созданием эффективных механизмов привлечения внебюджетных инвестиций, формированием комплексной информационной поддержки энергосбережения и инфраструктуры данной отрасли.

В свою очередь заместитель начальника Службы – начальник Управления государственного строительного надзора Вячеслав Захаров в своем приветствии выражает надежду, что в ходе дискуссий участники конгресса «Энергоэффективность. XXI век» смогут выработать предложения по совершенствованию действующего законодательства, а также отмечает необходимость автоматизации процесса проверки и оценки параметров энергоэффективности в интересах органов строительного надзора и участников строительства.

Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин подчеркнул в своем обращении, что конгресс всегда отличала актуальность тем и всесторонность дискуссий и пожелал участникам форума творчества и конструктива, хорошего настроения и удачи.

В официальном приветствии президента Ассоциации «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», вице-президента и координатора НОПРИЗ по СЗФО Александра Гримитлина звучит уверенность в том, что участники конгресса вновь найдет ответы на многие вопросы, связанные с повышением энергоэффективности, а резолюция конгресса - станет отправной точкой для дальнейшей реализации требований закона «Об энергосбережении».

Вице-президент Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Леонид Питерский в приветственном слове ставит перед участниками конгресса задачи по выполнению решений III Международного форума

«Энергоэффективная Россия» и отмечает, что конгресс уже не первый год доказывает профессионализм своих участников, широту обсуждаемых тем и конструктив дискуссий.

С полным текстом приветствий можно ознакомиться по ссылке

Для справки:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет 15 ноября 2017 года в отеле «ParkInn Прибалтийская».

Организаторами форума выступают: Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ), Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и КОНСОРЦИУМ ЛОГИКА – ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. Ознакомиться с деловой программой и зарегистрироваться для участия в конгрессе можно на официальном сайте мероприятия www.ee21.ru.







