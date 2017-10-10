Объём фальсификата и контрафакта на Российском рынке ПЭ труб превышает 20%

Объем фальсифицированной и контрафактной продукции на российском рынке полиэтиленовых труб превышает 20%. Такие данные представил на конференции «Полиолефины 2017» генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко. Два основных негативных явления на отечественном рынке – применение неокрашенного полиэтилена с добавками во время экструзии и использование вторичного сырья, которое не предназначено для изготовления трубопроводных систем. Это приводит к росту объема бракованной продукции и радикальному снижению срока службы готовых изделий.

«Затраты по утечкам (в трубопроводной отрасли) составляют порядка 42 млрд рублей, при том что годовой оборот отрасли – 250 млрд», - подчеркнул В. Ткаченко. Объемы фальсификата на российском рынке оцениваются в 9 млрд рублей, тогда как общий объем рынка составляет 40 млрд рублей. «Основная опасность фальсификата – это дискредитация полимерных труб, возврат к архаичным несовременным материалам», - высказал опасения отрасли производителей полимерных труб В. Ткаченко. Он напомнил, что в 2015 году был подписан указ о создании государственной комиссии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции. Фальсификат – продукт с нарушениями в области технического регулирования. Контрафакт - новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав.

По материалам пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК



