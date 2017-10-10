НОВИНКА DENDOR – УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАДВИЖКИ

DENDOR Valve Industrial представляет новинку – устройство управления и контроля положения задвижки. Система контроля положения задвижки предназначена для отображения состояния положения задвижки (открытое, закрытое, промежуточное) с помощью индикации и цепей коммутации типа «сухой контакт». Одним из преимуществ данного устройства является возможность дооснащения арматуры уже смонтированной непосредственно на объекте. Все данные о положении и состоянии оборудования, а также введенное значение количества полных оборотов записываются в энергонезависимую память прибора ОВЕН ПР 200, входящего в состав устройства.

Система характеризуется высокой степенью защиты IP: корпус- IP65, датчики – IP66. Устройство контроля положения задвижки комплектуется необходимой эксплуатационной технической документацией и не требует сертификации в случае установки на системы, связанные с пожаротушением, что подтверждается отказным письмом, ознакомиться с которым можно на сайте компании.

По материалам пресс-службы ЗАО «Энергия»



