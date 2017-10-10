«ВАРК» представил новую продукцию на ПМГФ-2017

3–6 октября в «Экспофоруме» проходил VII Петербургский международный газовый форум, участники которого продемонстрировали на выставке новую продукцию и оборудование для газового комплекса. «Восточная Арматурная Компания» («ВАРК»), в которую входят «ИДС Технологии», работает в Благовещенске и является одним из ведущих российских производителей запорной трубопроводной арматуры. «ВАРК» впервые принял участие в ПМГФ и представил новый регулирующий клапан диаметром 100 мм. Оборудование производится в рамках

импортозамещения и открывает новую серию клапанов, регулирующих давление и среду. Компания готова предложить «Газпрому» все свои новые изделия.

По материалам пресс-службы ВАРК



