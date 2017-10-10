АК «ФОБОС» выступила спонсором 2-й технологической конференции и выставки России и стран СНГ (GTCC)

18-19 сентября 2017 года в городе Москва в отеле InterContinental Moscow состоялась 2-я технологическая конференция и выставка России и стран СНГ (GTCC), спонсором которой выступило ЗАО «АК «ФОБОС». В рамках мероприятия были освещены различные технологии подготовки природного газа и его переработки в более ценные продукты нефтехимии, химии и топлив. Ведущие эксперты отрасли представили в своих докладах лучшие мировые практики, опыт внедрения новейших технологий, обсудили альтернативные методы монетизации природного газа, а также перспективы развития газовой отрасли в России и СНГ. Конференция является частью ежегодной Недели нефтепереработки, газа и нефтехимии в Москве.

По материалам пресс-службы ЗАО «АК «ФОБОС»



