ТБД производства ВМЗ прошли сертификацию на соответствие требованиям «Газпрома»

Произведенные на Выксунском металлургическом заводе (АО «ВМЗ», Нижегородская обл., входит в состав ОМК) трубы большого диаметра прошли сертификацию на соответствие требований компании «Газпром». Как сообщает пресс-служба завода, продукция получила сертификат соответствия по системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Согласно информации, данный сертификат подтверждает, что электросварные прямошовные трубы большого диметра, предназначенные для строительства, реконструкции и капитального ремонта магистральных и промысловых трубопроводов на рабочее давление до 10 МПа включительно полностью соответствуют требованиям нормативных документов СТО «Газпром».

Сертификат президенту ОМК Владимиру Маркину вручил заместитель председателя правления компании «Газпром» Виталий Маркелов в рамках программы VII международного газового форума в Санкт-Петербурге. Новая сертификация подтверждает высокое качество труб большого диаметра, выпускаемых на Выксунском металлургическом заводе. Ранее Выксунский металлургический завод и завод «Трубодеталь» получили сертификаты системы менеджмента качества в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2012. Также предприятиями была получена оценка деловой репутации.

По материалам портала «НТА-Поволжье»



