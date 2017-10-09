Получено официальное приветствие от Государственной Думы РФ

5 октября 2017 года в Оргкомитет XIII Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» поступило приветственное письмо за подписью депутата Госдумы РФ, руководителя секции по законодательному регулированию энергоэффективности Экспертного совета комитета ГД по энергетике Виктора Зубарева.

В официально приветственном слове Виктор Владиславович обозначает основные направления деятельности по продвижению России по пути повышения энергоэффективности и выражает уверенность в возможностях конгресса выработать грамотные решения по вопросам, связанным с созданием эффективных механизмов привлечения внебюджетных инвестиций, формированием комплексной информационной поддержки энергосбережения и инфраструктуры данной отрасли. С полным текстом приветствия можно ознакомиться по ссылке .

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет 15 ноября 2017 года в отеле «ParkInn Прибалтийская».

Организаторами форума выступают: Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ), Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и КОНСОРЦИУМ ЛОГИКА – ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. Ознакомиться с деловой программой и зарегистрироваться для участия в конгрессе можно на официальном сайте мероприятия www.ee21.ru.

По материалам организаторов