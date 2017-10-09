Danfoss создал уникальную лабораторию для тестирования преобразователей частоты

В начале сентября 2017 г. международный концерн Danfoss A/S открыл уникальную лабораторию в городе Фленсбург (Германия) для изучения радиопомех, создаваемых промышленным оборудованием. Установленные здесь устройства способны обнаружить даже слабые электромагнитные волны. Инвестиции подразделения Danfoss Drives в создание новой лаборатории составили 3 млн евро.

За счет специальных технологий внутри лаборатории достигнуто отсутствие «эха» или отраженных волн для проведения тестовых исследований. Стены, пол и потолок спроектированы таким образом, что способны поглощать отражения электромагнитных волн, исходящие изнутри помещения. Ограждающие конструкции также предотвращают входящие помехи.

«Новая лаборатория позволяет нам измерить, сколько электромагнитного шума издают наши преобразователи частоты внутри шкафа управления и минимизировать его. Это является ключевой задачей, поскольку радиопомехи могут повлиять на работу электроники и даже привести к поломке оборудования, включая агрегаты и установки, управляемые частотными преобразователями», - заявил Тим Флинсольм Финк, директор по тестированию и инженерной поддержке Danfoss Drives.

Размеры лаборатории составляют 25 м в длину, 12 м в ширину и 9 м в высоту. Такие габариты предоставляют возможность подключать и тестировать преобразователи частоты в широком ряду клиентских решений и приложений. Конструкцией предусмотрена поворотная платформа, которая может выдерживать оборудование весом до 10 тонн. Это обеспечивает проверку частотных приводов даже в составе установок для подъемных кранов.

«На данный момент мы обновляем и добавляем новые функции к значительной части изделий из продуктовой линейки Danfoss Drives. Это означает, что нам нужно проводить много тестирований, а данная лаборатория – настоящее произведение искусства», - отмечает Тим Флинсольм Финк.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



