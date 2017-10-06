ОДК, Роскосмос и Росатом разработают и изготовят импортозамещающее оборудование для «Газпрома»

«Газпром» договорился с рядом компаний и подписал дорожные карты по развитию сотрудничества в сфере импортозамещения. Документы были подписаны 5 октября 2017 г в рамках ПМГФ в г Санкт-Петербурге. Цель документов — поиск, создание и внедрение современных технологий, технологического оборудования и материалов, в том числе замещающих зарубежные аналоги, для нужд Газпрома. Дорожную карту Газпром подписал с Объединенной двигателестроительной компанией (ОДК).

Документ предполагает разработку отечественных газотурбинных установок широкого диапазона мощности — от 32 МВт, которые в перспективе могут быть применены на производственных объектах компании, а также газотурбинных электростанций для морских платформ. Кроме того, планируется создание комплектующих для ремонта газотурбинных двигателей иностранного производства. Привлечение финансирования для выполнения дорожной карты обеспечит ОДК.

Также Газпром подписал дорожные карты с Роскосмосом и Внешэкономбанком. В рамках сотрудничества планируется изготовление опытных образцов оборудования для добычи

углеводородов на суше и шельфе, компрессорного, насосного, теплообменного, энергетического оборудования, запасных частей для газоперекачивающих агрегатов (ГПА), оборудования для производства сжиженного природного газа. План мероприятий в рамках дорожной карты будет реализован за счет организаций Роскосмоса с возможным привлечением заемных средств. В рамках ПМГФ Газпром так же подписал дорожную карту с Росатомом. Документ предполагает разработку программного обеспечения в сфере обработки и интерпретации данных сейсморазведки и скважинных исследований, геологического моделирования и подсчета запасов. Планируется создание опытных образцов оборудования для сжижения природного газа (СПГ), его хранения и налива, трубопроводной арматуры, насосного, теплообменного и энергетического оборудования, комплектующих для ГПА. Финансирование работ обеспечат организации Росатома, в том числе с использованием государственных субсидий. Согласно подписанным документам, после проведения испытаний и допуска импортозамещающей продукции к применению на объектах Газпрома она может быть приобретена компанией на конкурсной основе. Предусмотрена также возможность заключения с производителями долгосрочных договоров на серийное производство под гарантированные объемы поставки будущих лет.

По материалам портала Neftegaz.ru



