Компания АУМА приняла участие в Конференции водоканалов России

Представители компании «ПРИВОДЫ АУМА» приняли участие в X юбилейной Конференции водоканалов России, которая проходила в г. Калининграде с 19 по 22 сентября. Первый день мероприятия был посвящен знакомству с объектами водоснабжения и водоотведения Калининградской области. Участники конференции посетили старейшую водопроводную станцию города, работающую с 1943 года, а также ряд новых канализационных очистных сооружений в пос. Жуковка Калининградской области. Особое внимание было уделено таким цехам, как цеху механического и ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Большинство позиций

трубопроводной арматуры на данном объекте оснащены электроприводами и блоками управления АУМА.

В последующие дни конференции были представлены различные доклады по тематике конференции, касающиеся проблемы снижения качества воды в водных объектах Российской Федерации, отсутствия необходимых экономических условий для эффективной работы предприятий водопроводно-канализационного хозяйства и другие.

«Мы довольны результатами проведенной конференции. Это была отличная возможность лично пообщаться с представителями водоканалов Москвы, Ярославля, Екатеринбурга, Калининграда, Витебска, поделиться опытом и ответить на все возникшие вопросы», - комментирует Наталья Скоробогатова, руководитель обособленного подразделения ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в Санкт-Петербурге.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



