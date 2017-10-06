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ОМК представляет на международном газовом форуме уникальную продукцию для газовой отрасли

06 октября, 2017 11

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) представляет на VII Петербургском международном газовом форуме новейшие разработки импортозамещающей продукции для газовой отрасли. Форум проходит в северной столице России с 3 по 6 октября 2017 года. Продукция ОМК представлена на одной из основных площадок ПАО «Газпром» – выставочной экспозиции «Импортозамещение в газовой отрасли».

Так, ОМК представила инновационную продукцию собственной разработки, ранее не производившуюся в России, в частности, новейшую запорно-регулирующую арматуру для специальных условий эксплуатации. Это три вида шаровых кранов: DN300 PN25 МПа для использования на промышленных объектах, работающих с высокими давлениями рабочих сред; кран DN200 PN15 МПа для применения на объектах с высокой температурой рабочей среды (до +300°С), а также с высоким содержанием абразивных

частиц в рабочих средах и кран DN100 PN15 МПА для применения на объектах сжижения природного газа с температурой рабочей среды до минус 196 °С. Краны разработаны специалистами Уральского завода специального арматуростроения (ООО «УЗСА», г. Челябинск, входит в ОМК), являются аналогами зарубежных кранов и ранее в России не выпускались. Краны выполнены под перспективные требования ПАО «Газпром» на основе исследований в рамках обновленной совместной программы научно-технического сотрудничества с газовой компанией. Применение специальных шаровых кранов планируется в таких перспективных проектах как «Сахалин СПГ», «Портовая СПГ», Амурский ГПЗ и других. В соответствии с программой локализации ОМК на сегодня в данных устройствах достигнут 40-процентный объем отечественных компонентов. Полную локализацию производства всех комплектующих компания планирует завершить в 2021 г.

На форуме также представлена трубная продукция с плакирующим слоем (биметаллическая), которая сегодня также не выпускается в России и закупается в странах Европы. Это электросварная труба диметром 720 мм с толщиной стенки 14,3 мм из стали K60 производства Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав ОМК) и штампосварной отвод с углом поворота 90°, диметром 720 мм и толщиной стенки 19 мм из стали марки К60 производства завода «Трубодеталь». Плакирующий слой толщиной 3 мм в данных изделиях выполнен из стали 316L. Опытные образцы данной биметаллической продукции изготовлены на предприятиях ОМК из импортного листа, но в дальнейшем планируется применять лист производства ВМЗ. Трубы и соединительные детали трубопроводов с плакирующим слоем применяются при сооружении газопроводов для транспортировки газа и газового конденсата, содержащего коррозионно-активные компоненты, в сложных природно-климатических условиях, в том числе для работы со сжиженными углеводородами.

На экспозиции также представлена задвижка клиновая литая DN200 PN4 МПа. Изделие спроектировано и разработано специалистами Благовещенского арматурного завода (АО «БАЗ», Благовещенск, Республика Башкортостан, входит в состав ОМК). Задвижка предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводы, транспортирующие сжиженные углеводородные газы при рабочей температуре от минус 196°С до 565°С.

Также участникам форума впервые продемонстрирован один из блоков новейшей блочной автоматизированной газораспределительной станции нового поколения (АГРС-НП). Инновационную продукцию выпускает завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав ОМК) при поддержке инженерно-технологического центра предприятия в Уфе из полностью отечественных материалов и комплектующих. Отличительная особенность АГРС нового поколения ОМК от существующих типовых решений – возможность ступенчатого прироста мощностей. По мере роста потребления газа к станции можно добавлять дополнительные блоки, наращивая мощность. Или уменьшать их количество – в случае снижения потребления. После выставки блочная конструкция будет направлена на испытательный полигон ОАО «Оргэнергогаз», г. Саратов. АГРС НП предназначена для бесперебойной и безопасной подачи подготовленного газа населенным пунктам, промышленным предприятиям и другим потребителям в заданном объеме. При этом непрерывное обеспечение газом потребителя в момент регламентных остановов, питающих магистральные трубопроводы, достигается путем частичного или полного перехода на СПГ. АРГС НП, в том числе, позволяет производить автономную газификацию отдаленных от магистральных газопроводов потребителей.

По материалам пресс-службы ОМК


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