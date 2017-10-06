ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» принимает участие в выставке «Рос-Газ-Экспо 2017»

Предприятие группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» принимает участие в XXI международной специализированной выставке газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства «Рос-Газ-Экспо 2017», проходящей в рамках Петербургского Международного Газового Форума на территории Конгрессно-выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ» в Санкт-Петербурге. На стенде компании представлены образцы новой линейки интеллектуальных электроприводов для нефтегазового комплекса:

• Привод электрический прямоходный ПЭП-А25000-170-170-Е2А03-2-IIСТ4-12 УХЛ1 IP68 380В с интеллектуальным блоком КИМ2;

• Привод электрический многооборотный ПЭМ-Б250-12-Е3Т66-2-IIСТ4-12 УХЛ1 IP68 220В с интеллектуальным блоком КИМ3;

• Однооборотный электропривод МЭОФ-250(380)/25-0,25ЦС2-IIСТ4-10К УХЛ1 IP67 380В с интеллектуальным блоком КИМ3;

• Однооборотный электропривод МЭОФ-630(950)/25-0,25Е3Р68-10 У1 IP68 220В с интеллектуальным блоком КИМ3 и OLED дисплеем.

К образцам разрабатываемого и производимого компанией оборудования проявляют большой интерес, как гости мероприятия, так и его непосредственные участники, например, производители и поставщики трубопроводной арматуры.

Продукция ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», представленная в рамках экспозиции, привлекает внимание представителей множества отраслевых компаний, в частности дочерних организаций ПАО «Газпром», занимающихся добычей, транспортировкой, переработкой и хранением нефти и газа, а также одной из крупнейших электроэнергетических (генерирующих) компаний в России – ООО «Газпром

энергохолдинг». Помимо этого руководство ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» ежедневно проводит множество деловых встреч с представителями отечественных и зарубежных организаций.

Международная выставка газовой «Рос-Газ-Экспо 2017» продлится до 6 октября. Все желающие лично познакомиться с уникальными разработками отечественных специалистов ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» могут посетить стенд предприятия – C2.1 в павильоне G.

Выставка «Рос-Газ-Экспо 2017» - одно из основных отраслевых мероприятий в России, посвященных показу достижений в области строительства, эксплуатации и реконструкции газотранспортных систем и систем газопотребления. Ежегодно выставку посещают около 10 000 руководителей и специалистов предприятий нефтегазовой отрасли, ТЭК, машиностроительного комплекса из более чем 30 стран мира.

По материалам пресс-службы ООО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



