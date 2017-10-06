Конгресс «Энергоэффективность. ХХI век» поддерживает Управление государственного строительного надзора

3 октября 2017 года Оргкомитетом конгресса получено официальное приветствие заместителя начальника Службы – начальника Управления государственного строительного надзора Вячеслава Захарова. В письме Вячеслав Павлович выражает надежду, что в ходе дискуссий участники конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» смогут выработать предложения по совершенствованию действующего законодательства, а также отмечает необходимость автоматизации процесса проверки и оценки параметров энергоэффективности в интересах органов строительного надзора и участников строительства. С полным текстом приветствия можно ознакомиться на сайте конгресса по ссылке.

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет 15 ноября 2017 года в отеле «ParkInn Прибалтийская». Организаторами форума выступают: Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ), Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и КОНСОРЦИУМ ЛОГИКА – ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. Ознакомиться с деловой программой и зарегистрироваться для участия в конгрессе можно на официальном сайте мероприятия www.ee21.ru.

По материалам организаторов



