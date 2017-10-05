Ленинградская область представит на ENES-2017 проекты с тепловой автоматикой «Данфосс»

В Ленинградской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2017. В финале, итоги которого будут подведены в рамках форума «Российская энергетическая неделя», регион представит 17 проектов. Все конкурсные работы объединяют высокие стандарты по экономии энергоресурсов. Среди фаворитов проекты, связанные с повышением качества горячего водоснабжения и с регулированием температурного режима в многоквартирных домах (МКД), внедрением автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) с системой погодного регулирования. При их реализации были применены технологии и технические решения компании «Данфосс».

Масштабный проект реализован в Гатчинском муниципальном районе. Здесь в 67 МКД были установлены индивидуальные тепловые пункты с погодным регулированием на базе контроллера ECL 210 с ключом А266. Типовое решение обеспечило быстрые сроки реконструкции и высокий экономический эффект. В результате в 41 МКД в Сиверском городском поселении и в 26 МКД в Новосветском сельском поселении был осуществлен переход от открытой системы теплоснабжения и горячего водоснабжения к закрытой. Модернизация повысила энергоэффективность на 15-20%, обеспечила качественное улучшение отопления и снабжения населения горячей водой. Данная программа поддерживается регионом с выделением субсидий на каждый МКД.

Среди проектов по минимизации теплопотребления – капитальный ремонт теплового пункта в детском больничном комплексе в Киришской клинической межрайонной больнице. Создание АИТП с функцией погодного регулирования позволило организовать отопление в соответствии с санитарными нормами.

В двух школах Кингсеппского муниципального района реализованы проекты по модернизации систем теплоснабжения на основе энергосервисных контрактов. Работа АИТП построена на базе погодного и часового регулирования с применением контроллера ECL. В соответствии с расчетами ожидается экономия тепловой энергии в объеме не менее 15% от базового уровня потребления учреждениями за 5 лет.

В 2016 году на федеральном этапе ENES среди победителей конкурса был отмечен проект из Приозерского района Ленинградской области в номинации «Повышение уровня энергоэффективности в многоквартирном доме», реализованный ООО «ПАРТНЕР-СВ».

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



