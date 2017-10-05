Экспозиция ПМГФ-2017 открыла двери новейшим разработкам газовой отрасли

В конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» стартовал VII Петербургский Международный Газовый Форум. Новинки нефтегазового рынка представляют более 300 крупнейших отраслевых компаний, среди которых «Газпром», OMV, Uniper SE, Air Liquide, РОСНАНО, «ТМК», «Группа ГМС», Группа ЧТПЗ, «СтройТрансНефтеГаз», «Газпром автоматизация» и многие другие. 3 октября открылась экспозиция Форума, которая включает в себя три международные отраслевые выставки «InGAS Stream – Инновации в газовой отрасли», «Газомоторное топливо», «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» и специализированную экспозицию «Импортозамещение в газовой отрасли».

В первый день работы ПМГФ-2017 участники продемонстрировали нестандартные способы продвижения газовой индустрии. Так, новую технологию гибридно-лазерной сварки Группы ЧТПЗ презентовали фокусники-иллюзионисты с помощью артистического

номера «распиливание человека». На отдельном стенде верфь исторического судостроения «Полтава» познакомила посетителей ПМГФ-2017 с тем, как воссоздают в натуральную величину первый 54-пушечный линейный корабль Балтийского флота «Полтава», спущенный на воду в 1712 году. Посетители стенда Музея магистрального транспорта, особенно молодое поколение, смогли поинтересоваться вопросами изучения естественных наук и подробнее узнать о профессиях технологической направленности для работы в газовой отрасли.

InGAS Stream-2017 представила перспективные и уже действующие технологии производителей и поставщиков оборудования для всей технологической цепи газовой отрасли: от разведки, добычи и транспортировки до переработки и использования природного газа.

В рамках IV Международной специализированной выставки «Газомоторное топливо» всем посетителям ПМГФ-2017 были продемонстрированы технологические разработки в области газомоторного топлива, такие как газозаправочные станции и колонки, газобаллонное оборудование, передвижные автомобильные газозаправщики и современные системы связи и оплаты на АЗК.

Посетители XXI Международной специализированной выставки газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» познакомились с новинками производства: оборудованием для газификации жилых домов и промышленных предприятий, газоиспользующим оборудованием, контрольно-измерительной аппаратурой, трубопроводной арматурой и многими другими.

Для поддержки потенциала российской промышленности в части замещения импортного оборудования для нефтегазовой отрасли стартовала вторая специализированная экспозиция «Импортозамещение в газовой отрасли», которая в этом году посвящена российскому оборудованию и передовым технологическим решениям для заводов СПГ (сжиженного природного газа).

По материалам портала Neftegaz.ru



