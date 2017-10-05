ОМК назначил БАЗ нового управляющего директора

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», Москва) сообщает о назначении управляющим директором Благовещенского арматурного завода (АО «БАЗ», Республика Башкортостан) Александра Астахова.

Александр Юрьевич Астахов родился в 1977 году в городе Благовещенск Республики Башкортостан. В 1999 году окончил Уфимский государственный нефтяной университет по специальности «машины и аппараты химических производств», квалификация – «инженер-механик». В 2002 году диссертационным советом Уфимского нефтяного института присуждена ученая степень – кандидат технических наук. Свою карьеру на БАЗ Александр Астахов начал в 1999 году. Много лет проработал в инженерно-техническом центре, где был не раз отмечен благодарностью от руководства. В последнее время Александр Юрьевич исполнял обязанности управляющего директора Благовещенского арматурного завода, совмещая эту деятельность со своей основной работой на должности директора по производству. «Работа Благовещенского арматурного завода занимает важное место в успешной реализации ОМК стратегии комплексных решений для нефтегазовой промышленности. Александра Юрьевич — опытный инженер, хорошо знающий производство и продукцию завода, а также успешный руководитель и организатор. Его первостепенными задачами в новой должности будут дальнейшая модернизация производства БАЗа, расширение ассортимента завода и повышение качества трубопроводной арматуры», — прокомментировал назначение президент ОМК Владимир Маркин.

По материалам пресс-службы АО «ОМК»



