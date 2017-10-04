«ПРИВОДЫ АУМА» сотрудничает с Политехническим университетом Санкт-Петербурга

Как сообщают в компании, несколько комплектов электроприводов АУМА с блоками управления предоставлены для организации лабораторных стендов университета. Работая с данным оборудованием, студенты «Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого» смогут получить ценные профессиональные компетенции, что в целом может повысить качество подготовки инженеров для машиностроительной отрасли. «Уверен, что взаимовыгодное сотрудничество ООО «ПРИВОДЫ АУМА» с Политехническим университетом будет крепнуть и развиваться», - отметил в письме для «ПРИВОДЫ АУМА» проректор по научной работе, член – корр. РАН В.В. Сергеев.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



