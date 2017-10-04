Армалит провел шахматный турнир среди машиностроителей

27 сентября 2017г. АО «Армалит» провело 1-й ежегодный турнир по командной игре в шахматы, приуроченный к празднованию 100-летия Кировского района Санкт-Петербурга и Дня машиностроителя. Турнир проводился при содействии Совета работающей молодежи при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, администрации Кировского района Санкт-Петербурга и Федерации Ассоциаций шахмат г. Санкт-Петербурга.

За игровыми столами одной из древнейших игр, сочетающей в себе элементы искусства, науки и спорта, встретились сильнейшие шахматисты предприятий: АО «Армалит», АО «Концерн «НПО «Аврора», ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ОАО «Кировский завод», АО «Российский институт радионавигации и времени», АО «Средне-Невский судостроительный завод», АО «Конструкторское бюро специального машиностроения», ЗАО «Центральный научно-исследовательский институт судового машиностроения», АО «Северное ПКБ», и АО «Адмиралтейские верфи».

Несмотря на дружескую и непринужденную обстановку, шахматные состязания проходили по круговой системе при строгом соблюдении правил Международной шахматной федерации (ФИДЕ). По итогам встречи титул чемпиона достался ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Серебряным призером стало ОАО «Кировский завод». И третьим на пьедестале было ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал». В итоге все участники были награждены медалями, грамотами, а также кубками, дипломами и памятными призами. Кроме того, игроки и организаторы единогласно сошлись во мнении, что подобные турниры должны стать традиционными.

По материалам пресс-службы АО «Армалит»



