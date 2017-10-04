Выставки «РОС-ГАЗ-ЭКСПО», «Котлы и горелки», «Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные технологии и оборудование» открыты!

Более 300 компаний из России, Европы, Азии стали участниками международных специализированных выставок газовой промышленности и энергетики «РОС-ГАЗ-ЭКСПО», «Котлы и горелки», «Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные технологии и оборудование», которые торжественно открылись 3 октября 2017 в Санкт-Петербурге. Участниками церемонии открытия стали представители федеральных органов власти, бизнеса, партнеры выставки:

Владимир Катенев – депутат Государственной Думы ФС РФ, президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты;

Александр Фадеев – специалист Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ;

Екатерина Солнцева - начальник отдела методологического технического регулирования Департамента государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения измерений Минпромторга РФ;

Дмитрий Хомченко - эксперт Управления отраслей экономики Аналитического центра при Правительстве РФ;

Василий Поливанов - вице-президент - руководитель Комитета по техническому регулированию и стандартизации НП "Российское теплоснабжение";

Рашид Артиков - член Экспертного Совета Правительства РФ, председатель Комитета производителей отечественных материалов и конструкций Национального Объединения организаций в области энергетической эффективности и энергосбережения (НОЭ);

Владислав Озорин - президент Ассоциации энергетических предприятий СЗФО РФ;

Иван Генов - депутат Парламента Болгарии;

Олег Шость – генеральный директор выставочного объединения «ФАРЭКСПО».

Выступая с приветственным словом депутат Государственной Думы ФС РФ Владимир Катенев, выразил благодарность организаторам выставки: «Газовая промышленность для России – это драйвер роста нашей экономики. Мы видим, что сегодня не только добыча газа, но и его переработка, создание вторичных продуктов из газа, сжиженный газ – технологии, прочно вошедшие в нашу жизнь. Я уверен, что выставка «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» принесет положительные результаты отдельным компаниям и отрасли в целом».

Уже на протяжении 5 лет постоянными участниками выставки «Котлы и горелки» и Международного конгресса «Энергосбережение и энергоэффективность – динамика развития» является некоммерческое партнерство «Российское теплоснабжение». По словам вице-президента организации Василия Поливанова, «деловые мероприятия Конгресса позволяют донести все новации, которые появляются в законотворчестве и нормативно-деловом регулировании. А выставка помогает увидеть конкретные реализованные проекты, оборудование, технологии».

Член Экспертного совета Правительства РФ Рашид Артиков отметил высокий уровень внимания к мероприятиям в сфере газовой отрасли и энергетики, организованных компанией «ФАРЭКСПО»: «Вы покорили очередную высоту. Познакомиться с экспозияциями и принять участие в деловой программе приехали представители Министерства промышленности и торговли РФ, Совета Федерации ФС РФ, Министерства строительства РФ, Государственной Думы ФС РФ, зарубежные гости».

В рамках Международного конгресса «Энергосбережение и энергоэффективность – динамика развития» пройдет открытое выездное заседание Научно-экспертного совета при Рабочей группе Совета Федерации по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Владислав Озорин – руководитель отделения Научно-экспертного совета по СЗФО пригласил принять участие в мероприятиях Конгресса, которые, несомненно, принесут пользу бизнесу. От имени организаторов выставки – компании «ФАРЭКСПО» генеральный директор Олег Шость поблагодарил постоянных участников и пожелал выполнения всех поставленных задач, а также долгосрочных деловых контактов.

По традиции компаниям, отмечающим юбилей, были вручены памятные подарки от Оркомитета выставок. В 2017 году 60-летие празднуют АО «Арзамасский приборостроительный завод», АО НПП «Алмаз» (Саратов). Деловые мероприятия Международного конгресса «Энергосбережение и энергоэффективность – динамика развития» продлятся до 5 октября 2017. Международные специализированные выставки «РОС-ГАЗ-ЭКСПО», «Котлы и горелки», «Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные технологии и оборудование» работают до 6 октября 2017.

По материалам пресс-службы организаторов выставок



