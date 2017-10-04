ВЫШЕЛ В СВЕТ НОВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ИННОВАЦИИ»

Компания «ИЛЬМА» предлагает Вашему вниманию очередной номер собственного корпоративного журнала: «Мы постарались сделать его интересным и актуальным для всех нас - для тех, кто в сегодняшнее непростое время продолжает профессионально заниматься решением проблем герметизации разъёмных соединений, кто развивает инновации и создаёт уникальные технологии производства уплотнений для различных отраслей промышленности», – отмечают специалисты.

Уплотнительная техника, как отдельная отрасль промышленности, обладает своей спецификой и информационной насыщенностью. Обладая уникальными знаниями, «ИЛЬМА» постоянно работает над созданием доступной и комфортной информационной среды, из которой Заказчики могут взять самую полную и актуальную информацию о российских и мировых тенденциях в области уплотнительной техники, чтобы затем адаптировать наиболее интересные и современные решения под свои задачи. Над созданием такого информационного поля в компании работают специалисты разного профиля – от производственников, инженеров, конструкторов-технологов до сотрудников отдела маркетинга, рекламы и PR.

В этом номере журнала Заместитель генерального директора компании «ИЛЬМА» по внешним связям Зинаида Демишина рассказывает о философии компании, истории развития отношений с зарубежными Партнёрами – мировыми лидерами в области разработки и производства промышленных уплотнений, а также о новой продукции - уплотнениях с уникальными характеристиками, позволяющими снизить влияние «человеческого фактора» в процессе монтажа и эксплуатации. Большой интерес для технических специалистов представляет статья Л.В. Докучаевой – авторитетного эксперта с многолетним опытом работы в области герметизации разъёмных соединений – о российских и зарубежных стандартах на уплотнения и об особенностях их применения в современных реалиях.

Традиционно на страницах журнала «Уплотнительная техника. Инновации» Вы сможете найти информацию о новых разработках и проектах компании «ИЛЬМА» и её Партнёров, о знаковых мероприятиях и просто об интересных событиях из нашей жизни. Так сложилось, что «ИЛЬМА» всегда уделяла большое внимание повышению профессионального уровня персонала Заказчиков в вопросах герметизации. На регулярной основе компания проводит семинары из цикла «Школа герметизации», на которых выступают специалисты «ИЛЬМЫ» и приглашённые эксперты, в том числе представители зарубежных компаний – мировых лидеров в области уплотнительной техники. Информацию о семинарах Вы также сможете найти на страницах журнала.

По материалам пресс-службы ООО «ИЛЬМА»



