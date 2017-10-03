«СПЛАВ» ПРИНЯЛ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

На прошлой неделе в Удмуртии были уничтожены последние остатки имеющегося на территории России боевого отравляющего вещества. Процесс уничтожения химического оружия (УХО) занял почти 15 лет. Были задействованы десятки тысяч людей, множество научных, производственных и строительных организаций. Корпорация «Сплав» внесла немалую лепту в процесс создания промышленных объектов, предназначенных для безопасной утилизации боевых отравляющих веществ. Несколько лет назад входящие в состав «Сплава» проектно-конструкторский институт «Атомармпроект» и ПАО «Контур» осуществили разработку, а затем производство и поставку крупных партий арматуры, разработанной специально для оснащения технологических линий по уничтожению химического оружия.

Александр Лысцев, технический консультант МК «Сплав»: «Разработка специальных модификаций велась нами в полном соответствии с требованиями технологий по уничтожению химического

оружия. На базе оборудования, которое мы поставляли и поставляем до сих пор на атомные станции, был создан типоряд сильфонных регулирующих клапанов и шаровых кранов с ручным и пневмоуправлением».

Данное оборудование, разработанное специалистами Корпорации, было установлено на всех отечественных промышленных предприятиях по ликвидации химоружия. При создании и последующем функционировании объектов по УХО основным требованием являлось обеспечение безопасности. Огромное внимание уделялось разработке и установке специального оборудования, датчиков, созданию самых современных цехов по утилизации и т.д. В итоге российские объекты ликвидации химоружия считаются одними из самых безопасных предприятий.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»



