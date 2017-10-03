Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

«Данфосс» проведет очередной вебинар

03 октября, 2017 13

Компания «Данфосс» приглашает на вебинар «Электронные системы управления холодильным оборудованием Danfoss. Решения для магазиностроения», который состоится 04 октября 2017 г. с 10.00 до 12.00 (время московское). В режиме онлайн Максим Катраев, руководитель направления «Электронные системы управления», проведёт обзор электронных компонентов, познакомит с решениями для магазинов и результатами практического применения. Для участия в вебинаре необходимо подключиться в указанное время на сайте компании.


← Вернуться