«Данфосс» проведет очередной вебинар

Компания «Данфосс» приглашает на вебинар «Электронные системы управления холодильным оборудованием Danfoss. Решения для магазиностроения», который состоится 04 октября 2017 г. с 10.00 до 12.00 (время московское). В режиме онлайн Максим Катраев, руководитель направления «Электронные системы управления», проведёт обзор электронных компонентов, познакомит с решениями для магазинов и результатами практического применения. Для участия в вебинаре необходимо подключиться в указанное время на сайте компании.



