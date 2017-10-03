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ДИРЕКТОР СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО ВЫСТУПИТ НА ОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ КОТЕЛЬНЫМ УСТАНОВКАМ

03 октября, 2017 11

Генеральный директор СП «ТермоБрест» ООО, д.т.н. Корнилов Александр Викторович выступит с тематическим докладом «Современная арматура и приборы для газоиспользующего оборудования» в отраслевой конференции «Инновационное оборудование для строительства, ремонта, модернизации котельных, тепловых пунктов, ТЭЦ». Конференция состоится 25 октября 2017 г. в городе Москва. Место проведения - Крокус Экспо, 1 павильон, зал №3. Организаторами конференции выступают: Группа компаний ITE, МПНУ «Энерготехмонтаж», журнал «Промышленные и отопительные котельные и мини-ТЭЦ».

Как написано в официальном пресс-релизе, участники конференции смогут обсудить вопросы повышения энергоэффективности и снижения затрат на строительство, эксплуатацию, ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов теплоэлектроснабжения различных отраслей экономики за счет использования новейшего инновационного оборудования и энергосберегающих технологий; вопросы соблюдения норм промышленной безопасности, услышать экспертные комментарии специалистов. Проект программы конференции можно найти на сайте организаторов.


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