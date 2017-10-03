В Удмуртии появится производство приводов для ТПА

В России будут созданы четыре новых территории опережающего развития – постановления об этом подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Новыми территориями опережающего развития станут «Сарапул» в Удмуртии, «Петровск» в Саратовской области, «Рузаевка» в Мордовии и «Тутаев» в Ярославской области. По информации пресс-службы правительства, создание ТОРов позволит диверсифицировать экономику моногородов, а также повысить инвестиционную привлекательность этих городов. Создание особых экономических зон может привлечь в экономику городов в общей сложности более 20 миллиардов рублей инвестиций. Кроме того, в этих моногородах должны появиться около шести тысяч новых рабочих мест.

Так, например, в Удмуртии благодаря реализации 17 инвестиционных проектов планируются создание высокотехнологичного производства световых приборов, интеллектуальных систем освещения и световой сигнализации на светодиодах для легкового и грузового транспорта, стекловолокна и композитных изделий, создание производства центробежного литья, лифтового оборудования, приводов для трубопроводной арматуры, обуви, комбикормов, строительство тепличного комплекса по производству цветочной продукции и спортивно-оздоровительного комплекса. А в Мордовии появятся предприятия по ремонту тепловозов и производству продукции, используемой в ремонте локомотивов и техники на железнодорожном ходу, производства изделий из пластмассы, фабрики корпусной и мягкой мебели и другие заводы.

По материалам РИА-новости



