Группа ПОЛИПЛАСТИК в рейтинге RAEX-600

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) подготовило двадцать третий рейтинг крупнейших компаний России. Крупнейший российский производитель полимерных труб – Группа ПОЛИПЛАСТИК – занял в рейтинге 341-ю строчку, опустившись на 22 позиции. Объем реализации компании увеличился по сравнению с 2015 годом на 7,1% и составил 32,9 млрд руб.

В качестве главного критерия составления рейтинга «600 крупнейших компаний России» принят показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) в 2016 году. Для более полной картины в списке приведены и другие характеристики: объем реализации продукции за 2015 год, объем реализации за 2016 год в долларах США, прибыль до и после налогообложения за 2016 год, тип отчетности.

Среди 600 лидеров отечественного бизнеса в нынешнем списке впервые представлены лизинговые компании и негосударственные пенсионные фонды. Состав первой пятерки рейтинга RAEX-600 остался неизменным – Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сбербанк и РЖД.

«Суммарная выручка компаний, включенных в рейтинг, выросла в 2016 году на 5,8%, лишь чуть-чуть опередив официальный показатель инфляции (5,4%), – комментирует Федор Жердев, начальник

отдела промышленной политики RAEX (РАЭКС-Аналитика). – Острая фаза экономического кризиса, усугубленная беспрецедентно неблагоприятными для России внешними факторами, осталась позади. Основы экономического суверенитета России выдержали испытание. Теперь встает вопрос, как экономике выйти на приемлемые темпы роста без поддержки сырьевой конъюнктуры, резкой девальвации рубля и гигантских бюджетных инвестиций. Потенциала существующих точек роста явно недостаточно для преодоления нынешней стагнации. Альтернативой затяжному периоду нулевых темпов развития может стать реализация модели «умного» импортозамещения при одновременном развороте экономики на Восток».

Отношение инвестиций компаний в рейтинге к объему их выручки упало до минимального за все время наблюдений показателя – 13,2% (максимум был достигнут в 2012 году – 22%). Основную инвестиционную нагрузку несут госкомпании: для них данный показатель составил 19,1%, в разы превосходя результаты частных отечественных предприятий (9,2%) и иностранных фирм (4,5%).

Впервые за более чем двадцатилетнюю историю существования списка лидеров российского бизнеса общая рублевая выручка компаний нефтегазовой промышленности сократилась – отрасль из драйвера роста показателей рейтинга стала его тормозом. Вытянуть крупный бизнес из отрицательной динамики смогли отрасли, пожавшие лавры как центры роста еще в предыдущем рейтинге, – АПК, розничные сети, машиностроение.

Пока импортозамещение остается скорее лозунгом, чем продуманной системой конкретных мер. Чтобы перевести этот процесс в системную плоскость, нужно ответить на несколько достаточно очевидных вопросов, считают аналитики. Во-первых, какова цель импортозамещения? Реалистичнее говорить об обеспечении импортонезависимости России в наиболее важных секторах экономики, нежели о тотальном вытеснении импорта, практически невозможном в современном мире. Во-вторых, приоритетные направления импортонезависимости должны быть четко определены, а их количество должно быть ограничено. В-третьих, надо обрисовать круг компаний, экономически и технологически готовых стать потенциальными поставщиками аналогов импортной продукции. И, наконец, нужны практические решения поддержки компаний, реально готовых к разработке высокотехнологичной отечественной продукции, а также корпораций, изъявивших желание приобрести российское.

Одним из важнейших драйверов роста крупного российского бизнеса были и остаются масштабные проекты. В условиях санкций подавляющая их часть ориентирована на Восток – и не только географически, но и технологически. Яркими примерами восточного разворота отечественной экономики могут служить в очередной раз воскрешенный проект высокоскоростной железной дороги Москва – Казань – Екатеринбург (инвестор – Банк развития БРИКС) и Амурский газоперерабатывающий завод (одним из основных потребителей его продукции станут китайцы).

По материалам пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК



