VALTEC ВЫЛОЖИЛ НОВОЕ ВИДЕО ТЕХПОДДЕРЖКИ

Пресс-служба компании VALTEC представляет вашему вниманию новый ролик, подготовленный специалистами службы технической поддержки. В этом видео специалисты компании расскажут и наглядно продемонстрируют, как установить и настроить Wi-Fi устройство сбора и передачи данных VT.USPD. Кроме того, представители компании научат вас пользоваться личным кабинетом и мобильным приложением, где аккумулируются показания приборов учета (счетчики воды и др.). Устройство сбора и передачи данных VT.USPD позволяет оперативно получать данные от приборов учета с импульсным выходом, сигналов от датчиков с выходом типа «сухой контакт», приводов трубопроводной арматуры. С другими роликами службы технической поддержки VALTEC вы можете ознакомиться в разделе «Учебное видео» и на YouTube-канале компании.

По материалам пресс-службы VALTEC



