«ДС Контролз» - среди лидеров рейтинга производителей оборудования для нефтегазопереработки

12 сентября на VII ежегодной конференции «Модернизация производств для переработки нефти и газа» (Нефтегазопереработка-2017), подведены итоги опроса потребителей оборудования для нефтегазоперерабатывающих предприятий. ЗАО «ДС Контролз» вошло в тройку победителей рейтинга производителей оборудования для нефтегазоперерабатывающих предприятий в группе «КиП и автоматика».

Напомним, в опросе участвовали 27 нефтегазовых компаний: ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ООО «РН-Туапсинский НПЗ», АО «Куйбышевский НПЗ», АО «Сызранский НПЗ», АО «Ачинский НПЗ ВНК», АО «РНПК», АО «Ангарская нефтехимическая компания», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез», АО «ТАНЕКО», АО «ФортеИнвест», ООО «Южно-Приобский ГПЗ», ТПП «Лангепаснефтегаз», ОАО «Сосногорский газоперерабатывающий завод», ООО «Газпром переработка» Филиал Сургутский завод по стабилизации конденсата имени В.С.Черномырдина, ООО «Газпром переработка», АО «Нефтегорский ГПЗ», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Афипский НПЗ», ООО «Марийский НПЗ», ООО «Ильский НПЗ», ЗАО «Краснодарский НПЗ-КЭН».

По материалам пресс-службы ЗАО «ДС Контролз»



