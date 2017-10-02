ПАО «КОНТУР» ПРОШЛО ИНСПЕКЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА В КОМПАНИИ «ТРАНСНЕФТЬ»

По результатам инспекции производства и приемочным испытаниям, которую провели представители компании «Транснефть», ПАО «Контур» — основная производственная площадка Корпорации «Сплав» — признано полностью готовой к изготовлению колодцев для трубопроводов для компании «Транснефть».



Работа комиссии шла в течение всей недели, предшествующей празднику Дня Машиностроителя. Тщательная проверка затронула производственные мощности Корпорации, которые задействованы при изготовлении абсолютно нового для «Сплава» вида продукции. Речь о колодцах для трубопроводов и ряде другого крупногабаритного металлооборудования, которое ПАО «Транснефть» использует для обеспечения контроля за работой трубопроводов и ограничения несанкционированного доступа к контрольно-измерительному оборудованию.

В числе основных объектов проверки – новый цех, недавно запущенный в работу после завершения масштабного «перевооружения». На ремонт старого производственного помещения и оснащение его полным комплексом современного производственного оборудования «Сплав» направил порядка 100 млн.рублей. Данный масштабный проект реализуется совместно с Администрацией Новгородской области – соответствующее соглашение между главой Новгородской области Андреем Никитиным и генеральным директором Корпорации «Сплав» Александром Сидоренко было подписано в мае текущего года в рамках Петербургского экономического форума. Торжественное открытие цеха, на которое будут приглашены руководители города и области, запланировано на конец октября текущего года.

Сергей Карасев, зам.генерального директора МК «Сплав», отмечает: «Наше производство оснащено всем необходимым технологическим оборудованием и полностью соответствует всем требованиям, которые «Транснефть» предъявляет к производителям своего оборудования. Мы прошли инспекцию производства – а это важнейший шаг на пути к нашему выходу на рынок с новым видом продукции. Следующий этап — внесение Корпорации «Сплав» с данной продукцией в реестр поставщиков основных видов продукции ПАО «Транснефть», которое будет принято в ближайшее время». В заключительном акте, подписанном комиссией «Транснефти», также отмечено, что при изготовлении колодцев для трубопроводов, колодцев для подземного укрытия вантузов и другого оборудования 100% работ, включая проведение контроля качества продукции, «Сплав» выполняет собственными силами, без привлечения субподрядных организаций.

Успешное сотрудничество «Сплава» с компанией «Транснефть», транспортирующей порядка 90% всей добываемой в России нефти, имеет многолетнюю историю. Начиная с 2007 года для крупнейшего российского оператора магистральных нефтепроводов было произведено и поставлено различного оборудования и комплектующих на сумму около 2 миллиардов рублей.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»







