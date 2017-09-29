Генеральный директор ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» стал «Заслуженным работником промышленности Чувашской Республики»

На прошлой неделе в рамках мероприятия, посвященного Дню машиностроителя, в г. Чебоксары прошло вручение государственных и ведомственных наград. В торжественной обстановке за заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено Генеральному директору предприятия группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» Юрию Владиславовичу Сушко. Государственную награду вручил лично Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Коллектив предприятий «АБС Электро» поздравляет Юрия Владиславовича с высокой заслуженной оценкой его профессионального пути и желает дальнейших успехов, еще больших свершений и достижений в трудовой деятельности – а мы, редакция журнала ТПА, присоединяемся к поздравлениям и напоминаем, что на нашем YouTube-канале можно посмотреть содержательное интервью с Юрием Владиславовичем.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



